Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     10.04.2018 20:29

Яшин сам согласовал состав призывной комиссии района – военком Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Яшин  призыв  военком  Шипилов  комиссия  Собянин  пресс-релиз  мнения 


10 апреля. Mossovetinfo.ru - - Глава Красносельского района столицы Илья Яшин собственноручно согласовал состав призывной комиссии района, сообщил военный комиссар Москвы Виктор Щепилов.
«22 февраля 2018 года Яшин собственноручно согласовал состав призывной комиссии Красносельского района, где в качестве председателя комиссии был упомянут Михаил Бирюков», - сообщил Шипилов в пресс-релизе по теме этого конфликта. Пресс-релиз и лист согласований опубликованы на сайте «Эхо Москвы». 

Минувшим днем Яшин утверждал, что из-за его принципиальной позиции при работе по призыву мэр Москвы Сергей Собянин лишил Яшина полномочий председателя призывной комиссии.

Между тем, по информации Шипилова, Яшин отсутствовал на 80% заседаний призывной комиссии. «С момента избрания Илья Яшин из 15 заседаний призывной комиссии Красносельского района посетил только три заседания», - сообщил Шипилов.

пресс-релиз военкома Москвы о Яшине

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Яшин  призыв  военком  Шипилов  комиссия  Собянин  пресс-релиз  мнения 

Возврат к списку

Лента новостей

20:29 Власть Яшин сам согласовал состав призывной комиссии района – военком Москвы

18:46 Общество МЧС: вечером в Москве и области ожидаются сильный ветер и мокрый снег

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

15:41 Город (Москва и область) Основные конструкции станции «Очаково» готовы

13:30 Город (Москва и область) В Москве утверждены 242 площадки для программы реновации

Актуальные материалы

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru