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Власть     14.02.2018 15:29

YouTube, Инстаграм и сайт Навального могут быть заблокированы после полуночи - Роскомнадзор

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Теги:  YouTube  Инстаграм  блокировка  Роскомнадзор  Навальный 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - -  13 сайтов (порталов), в том числе: YouTube, Инстаграм и сайт Навального могут быть заблокированы, если в среду не удалят противоправное расследование ФБК Алексея Навального о бизнесмене Дерипаске и вице-премьере Приходько. Расследование внесено в реестр запрещенной информации. Служба (Роскомнадзор) дала ресурсам, не удалившим информацию из фильма ФБК, время до вечера среды - в противном случае они будут заблокированы, сообщает «Интерфакс».

«К сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ. В связи с этим в среду 29 ссылок, указанных в решении суда, исключены из Единого реестра запрещенной информации», - сказали в Роскомнадзоре.

«В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации», - сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

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Теги: 
YouTube  Инстаграм  блокировка  Роскомнадзор  Навальный 

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