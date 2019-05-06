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Власть     06.05.2019 16:19

Законопроект о компенсации ипотеки на 450 тыс. руб после рождения третьего ребенка внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  многодетные семьи  ипотека  компенсация 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Законопроект предусматривающий выплату семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в случае рождения третьего и последующих детей, внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Предложение о выплате многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки после рождения третьего или последующих детей было озвучено президентом России Владимиром Путиным в ходе послания к Федеральному собранию.

Законопроект был внесен Вячеславом Володиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов из различных фракций.

По словам Володина, рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет 13 мая, а затем он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Володин отметил, что новый закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, с тем, чтобы компенсацию смогли получить семьи, в которых в этом году уже родился третий, или последующий ребенок. Необходимые средства в бюджете на это уже заложены.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  многодетные семьи  ипотека  компенсация 

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