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Власть     22.09.2021 11:55

Законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты рассмотрят в октябре

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Теги:  Госдума. законопроекты  детские пособия 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума в октябре рассмотрит законопроект, которые запрещает тратить детские пособия на нецелевые нужды, в частности на алкоголь и сигареты, сообщают «Известия».

Законопроект предполагает создание специального перечня товаров и услуг, на которые нельзя будет тратить детские пособия. Формировать такой список должно будет правительство.

Также законопроект предполагает создание специального механизма, который будет отслеживать, чтобы детские пособия тратились только на целевые нужны. Определять такой механизм должны будут региональные власти.

В качестве одного из вариантов такого механизма, предлагается создавать специальные электронные счета, на которые будут перечисляться пособия, и расходы с которых будут контролироваться государством.

По данным издания, во фракциях Госдумы положительно оценят законопроект, однако, по мнению экспертов, организовать тщательный контроль за расходованием средств детских пособий будет непросто.

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Теги: 
Госдума. законопроекты  детские пособия 

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