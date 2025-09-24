 
Актуальные темы: переговоры
Власть     27.09.2025 17:07

Защита граждан – ключевой приоритет развития цифровых платформ - Григоренко

Теги:  Россия  цифровые платформы  права  защита прав  регулирование  Правительство России 

27 сентября — Mossovetinfo.ru — Гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах и новые правила для зарубежных платформ обсуждались в рамках Всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу.

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко провёл рабочую встречу с представителями цифровых платформ России и Китая в рамках Всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу. Ключевой темой диалога стало обсуждение актуальных трендов регулирования цифровой экономики и обмен опытом между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.

«В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнёрами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах», – отметил Дмитрий Григоренко.

Участие во встрече приняли Министр экономического развития Максим Решетников и Министр цифрового развития Максут Шадаев, а также представители крупнейших платформ электронной коммерции с российской и китайской стороны.

Новые меры вступят в силу 1 октября 2026 года.

Россия  цифровые платформы  права  защита прав  регулирование  Правительство России 

