28 марта. Mossovetinfo.ru – Россияне, которые остались за рубежом и хотят вернуться на родину, должны до 14:00 воскресенья, 29 марта, подать данные о себе в посольства стран пребывания. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она отметила, что родственники россиян без гражданства РФ смогут въехать в страну вместе с ними.



Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 27 марта приостановила международное авиасообщение, за исключение рейсов для вывоза людей.

