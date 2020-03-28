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Власть     28.03.2020 09:38

Желающие вернуться из-за рубежа россияне должны сообщить данные в посольства до 29 марта - МИД

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Теги:  авиасообщение  МИД  коронавируса 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Россияне, которые остались за рубежом и хотят вернуться на родину, должны до 14:00 воскресенья, 29 марта, подать данные о себе в посольства стран пребывания. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что родственники россиян без гражданства РФ смогут въехать в страну вместе с ними.

Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 27 марта приостановила международное авиасообщение, за исключение рейсов для вывоза людей.


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Теги: 
авиасообщение  МИД  коронавируса 

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