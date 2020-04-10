Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

11 Апреля

00:01 Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

10 Апреля

23:34 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Москве

21:08 Общество В Москве увеличили выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

20:52 Город (Москва и область) Режим пропусков вводится в Подмосковье

20:23 Город (Москва и область) Москва приостанавливает заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных

20:07 Власть Собянин временно запретил оказывать услуги каршеринга в Москве

20:01 Власть Собянин: на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций

19:57 Власть Собянин объявил о введении в Москве системы цифровых пропусков

Календарь новостей

Апрель 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
Все даты »
Выберите даты событий:
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре   

Актуальные материалы

00:01 Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru