Власть 10.04.2020, 19:57 Собянин объявил о введении в Москве системы цифровых пропусков

Пропускная система начнет действовать с 13 апреля и будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

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