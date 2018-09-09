11:47 Происшествия Два человека погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Подмосковье
11:20 Явка на выборах мэра Москвы на 10:00 составила 2,61%
11:01 Город (Москва и область) Более 10 тысяч наблюдателей работают на выборах мэра Москвы
10:21 Город (Москва и область) День тишины перед выборами мэра Москвы прошел без нарушений - Мосгоризбирком
09:34 Город (Москва и область) Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ведет трансляцию своей работы
08:44 Происшествия Названа причина наезда водителя на людей на юго-востоке Москвы
08:12 Город (Москва и область) Избирательные участки открылись на выборах мэра Москвы
06:55 Происшествия Автомобиль въехал в толпу пешеходов на юго-востоке Москвы
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
Грузовой автомобиль врезался в междугородний автобус, после чего по инерции задел легковой автомобиль.
Выборы мэра Москвы проходят 9 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 22:00.
Помимо наблюдателей, на всех избирательных участках, кроме тех, которые расположены в СИЗО и в больницах, организовано видеонаблюдение.
В субботу, в День тишины, ни одной жалобы зафиксировано не было.
Выборы проходят 9 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 22:00.
Причиной наезда водителя на пешеходов на юге Москвы стала ссора в кафе
Избирательные участки открылись в 8:00 9 сентября и впервые будут работать не до 20:00, а до 22:00.
ЧП произошло на Новочеркасском бульваре.
Некоторые улицы в центре Москвы перекрыты в воскресенье, 9 сентября, в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.
Пройдут выборы губернаторов 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), в том числе выборы мэра Москвы и губернатора Московской области.
Мероприятия, посвященные Дню города в Москве, прошли 8 сентября без серьезных нарушений общественного порядка.
Сбой произошел в 19:00 и продолжился около 40 минут.
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России
18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»
13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы
12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города
11:44 Город (Москва и область) Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»
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