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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

09 Сентября

11:47 Происшествия Два человека погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Подмосковье

11:20 Явка на выборах мэра Москвы на 10:00 составила 2,61%

11:01 Город (Москва и область) Более 10 тысяч наблюдателей работают на выборах мэра Москвы

10:21 Город (Москва и область) День тишины перед выборами мэра Москвы прошел без нарушений - Мосгоризбирком

09:34 Город (Москва и область) Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ведет трансляцию своей работы

08:44 Происшествия Названа причина наезда водителя на людей на юго-востоке Москвы

08:12 Город (Москва и область) Избирательные участки открылись на выборах мэра Москвы

06:55 Происшествия Автомобиль въехал в толпу пешеходов на юго-востоке Москвы

06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября

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Актуальные материалы

06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября

05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России

18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»

13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы

12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города

11:44 Город (Москва и область) Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»

08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября

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