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06 Декабря

16:34 Задержан полицейский, ранивший несовершеннолетнюю из травмата на юге Москвы

16:16 В России Общероссийский день приема граждан перенесен из-за пандемии

11:39 В России В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса за сутки

10:29 Общество Рекордно высокое для 6 декабря атмосферное давление зафиксировано в Москве

10:07 Город (Москва и область) В Москве необходимо вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек — Собянин

09:57 В России Из-за долгов более 4 млн россиян не могут выехать за границу

05 Декабря

23:50 Общество Умер чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник

19:51 В мире Елочные игрушки «Армия России» ликвидировали на украинской фабрике

19:15 Другое «Спартак» разгромил дома «Тамбов» и остался в лидерах РПЛ

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

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Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

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