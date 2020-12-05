16:34 Задержан полицейский, ранивший несовершеннолетнюю из травмата на юге Москвы
16:16 В России Общероссийский день приема граждан перенесен из-за пандемии
11:39 В России В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса за сутки
10:29 Общество Рекордно высокое для 6 декабря атмосферное давление зафиксировано в Москве
10:07 Город (Москва и область) В Москве необходимо вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек — Собянин
09:57 В России Из-за долгов более 4 млн россиян не могут выехать за границу05 Декабря
23:50 Общество Умер чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник
19:51 В мире Елочные игрушки «Армия России» ликвидировали на украинской фабрике
19:15 Другое «Спартак» разгромил дома «Тамбов» и остался в лидерах РПЛ
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
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Полицейского уволят и привлекут к ответственности за выстрел в несовершеннолетнюю
Прием был запланирован на 14 декабря
За последние сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания.
В 9:00 в воскресенье давление повысилось до отметки 767,2 миллиметра ртутного столба.
В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса.
В 2020-ом году количеству невыездных должников увеличилось на 20%
Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы по футболу 1960 года.
Фабрика игрушек заключила контракт с Россией, чтобы платить налоги в Украине из денег, полученных в России
Встреча завершилась со счетом 5:1.
Противостоящая антителам мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.
Снятые деньги, ушедшие без подтверждения оплаты, обещают вернуть в течение 5 дней
Встреча, которая состоялась в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива».
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря