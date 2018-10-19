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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

20 Октября

15:12 Здания Ховринской больницы начнут сносить в ноябре

19 Октября

20:57 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отозвала согласование «Возвращения имен»

17:02 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Савеловская» откроют до конца года

15:46 Общество Опубликован рейтинг доверия российским политикам, политическим партиям и институтам власти

14:46 Город (Москва и область) Автобусы сети «Магистраль» перевозят более 500 тысяч пассажиров в день

13:48 Происшествия Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

13:40 Город (Москва и область) Завершено благоустройство двух переулков в центре Москвы

13:14 Общество Температура воздуха в Москве 19 октября побила рекорд 137-летней давности

12:47 Город (Москва и область) Около 100 компаний-застройщиков останется в Москве к 2020 году

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Актуальные материалы

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08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

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12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

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