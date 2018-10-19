15:12 Здания Ховринской больницы начнут сносить в ноябре19 Октября
20:57 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отозвала согласование «Возвращения имен»
17:02 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Савеловская» откроют до конца года
15:46 Общество Опубликован рейтинг доверия российским политикам, политическим партиям и институтам власти
14:46 Город (Москва и область) Автобусы сети «Магистраль» перевозят более 500 тысяч пассажиров в день
13:48 Происшествия Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
13:40 Город (Москва и область) Завершено благоустройство двух переулков в центре Москвы
13:14 Общество Температура воздуха в Москве 19 октября побила рекорд 137-летней давности
12:47 Город (Москва и область) Около 100 компаний-застройщиков останется в Москве к 2020 году
Это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет.
Мемориал возлагает ответственность за срыв акции лежит на московские городские власти.
В дальнейшем на базе станции появится ТПУ, с пассажиропотоком около 300 тысяч человек в сутки.
Согласно данным опроса, деятельность Путина на посту президента России одобряют 63,8% россиян.
За 2 года работы маршрутной сети, пассажиропоток «Магистрали» вырос со 150 тысяч до 540 тысяч пассажиров в день
Ранее футболистам были предъявлены официальные обвинения в хулиганстве и побоях.
Благоустроенные переулки примыкают к улицам Забелина, Маросейка и Солянка, которые были благоустроены раньше.
Синоптики не исключают, что в течение дня температура воздуха в Москве еще повысится.
В настоящее время в Москве работает около 300 компаний-застройщиков.
Температура воздуха снизится, однако заморозков не ожидается даже в ночные часы.
Арт-объект установлен в прогулочной зоне Шелепихинской набережной в рамках строительства квартала «Сердце столицы».
Фестиваль продлен по просьбам посетителей.
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
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12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
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