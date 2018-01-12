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Жилье     12.01.2018 09:44

Риэлторы заявляют о затоваривании первичного рынка жилья в Москве - «Коммерсантъ»

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Теги:  Москва  жилье  первичный рынок  затоваривание 

12 января. Mossovetinfo.ru – По оценке риэлторов крупных столичных фирм, опрошенных газетой «Коммерсантъ», к концу года достигнутые темпы строительства жилья и продаж жилья приведут к превышению предложения над спросом на первичном рынке жилья в Москве в 2,8 раза. В связи с этим, по итогам года По итогам года нераспроданными могут оказаться более. 3 млн кв. м.жилья на первичном рынке столицы.

Одной из причин выброса больших объёмов жилья на рынок называют предстоящие изменения в законодательстве, касающиеся долевого строительства жилья. Девелоперы будут торопиться выводить на рынок новые проекты, чтобы успеть собрать средства дольщиков до вступления в силу летом новых правил, ужесточающих привлечение в стройку соинвесторов, - отмечают эксперты, опрощенные «Коммерсантъ».

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Карта места

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Теги: 
Москва  жилье  первичный рынок  затоваривание 

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