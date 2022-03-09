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Другое     09.03.2022 01:56

Fitch понизило рейтинг России до "С" - неизбежности суверенного дефолта

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Теги:  Fitch  Россия  рейтинг  дефолт 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте с B до C, - неизбежности суверенного дефолта. Fitch Ratings опубликовало также Отчет о рейтинговых действиях по России.

В то же время Банк России установил до 9 сентября временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан и запретил снимать с вкладов более $10000 наличными, а также запретил продавать валюту гражданам.

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Теги: 
Fitch  Россия  рейтинг  дефолт 

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