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Другое     25.01.2022 10:40

Овечкин броском сломал маску Ленера

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Теги:  Овечкин  хоккей  голкипер  маска 

25 января. Mossovetinfo.ru - Во втором периоде "Кэпиталз" - "Голден Найтс" шайба после броска Овечкина попала в голову голкипера "Голден Найтс" Ленера и сломала каркас маски в районе щеки.

После игры Ленер сказал, что ему повезло, что отделался только сломанной маской и испугом. Он отметил, что испугался, когда ощутил, что каркас маски прогнулся возле щеки. Матч Ленер доигрывал в запасном шлеме.

"Вашингтон Кэпиталз" и "Вегас Голден Найтс" встречались в Вашингтоне, и матч завершился победой гостей - 1:0.

Ленер прервал семиматчевую результативную серию Овечкина. 36-летний Овечкин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. У него 58 (29+29) очков в 43 матчах.

В октябре минувшего года в ходе матча с "Оттавой" у Овечкина сломалась клюшка и он одну из шайб забросил сломанной клюшкой.

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Теги: 
Овечкин  хоккей  голкипер  маска 

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