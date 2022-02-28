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Другое     28.02.2022 09:07

ЦБ РФ разрешил банкам из-за санкций не назначать пени и штрафы по кредитам

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Теги:  Банк России  ЦБ  кредиты  доллар  евро 

28 февраля. Mossovetinfo.ru - Банк России разрешил банкам реструктурировать долг и не назначать пени и штрафы в том случае, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций. Послабления по кредиту входят в перечень мер, принятых Центробанком для поддержки кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ определил, что эта мера действует до 31 декабря 2022 года в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций.

По данным торгов на рынке Forex на утро 28 февраля доллар торгуется около 113,5 рублей, евро - выше 127 руб., достигая исторического максимума.

24 февраля 2022 года в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.




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Теги: 
Банк России  ЦБ  кредиты  доллар  евро 

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