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В мире     24.02.2022 08:59

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

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Теги:  Путин  ДНР  ЛНР  военная операция  Украина 

24 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента.

Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), нормы права ООН.

Президент уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.

Путин призвал военнослужащих Украины сложить оружие и отправиться домой. «Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - сказал президент.

Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, - сказал Путин.

Президент России сказал, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты.

Путин уверен, что военнослужащие РФ профессионально и мужественно исполнят свой долг и не сомневается, «что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы».

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Теги: 
Путин  ДНР  ЛНР  военная операция  Украина 

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