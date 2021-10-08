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Другое     08.10.2021 11:24

Цены на автомобили в РФ в сентябре 2021 года подняли почти 20 компаний

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Теги:  автомобили  цены  рост цен 

8 октября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в России сразу 18 крупных автопроизводителей подняли цены на новые автомобили, следует из данных исследования портала «Авто.ру».

Согласно данным исследования, автомобили массовых брендов в сентябре подорожали в среднем на 0,8%, автомобили премиального сегмента - на 0,9%. При этом, максимальный рост цен отмечен в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Среди конкретных моделей наибольший рост показал Cadillac Escalade в комплектации Premium Luxury - этот автомобиль подорожал сразу на 650 тысяч рублей, или на 7.7% по сравнению с августом.

На 410 тысяч рублей стал дороже Mercedes GLE 450 Sport Plus, по сравнению с августом цена автомобиля выросла на 5%. Lexus RX Premium подорожал на 328 тысяч рублей (+6,6% по отношению к цене в августе).

В массовом сегменте отмечается, что АвтоВАЗ повысил цены на весь свой модельный ряд. Больше всего подорожали фургоны Largus, прибавившие в цене в среднем 3,8% или 33 тысячи рублей. Хэтчбек Lada XRay в базовом исполнении стал дороже на 4,2% или 31 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам августа превысила 2 миллиона рублей.

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Теги: 
автомобили  цены  рост цен 

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