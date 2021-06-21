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Город (Москва и область)     21.06.2021 11:27

Более 600 больных с COVID-19 находятся на ИВЛ в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

21 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 584 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Днем ранее в Москве было выявлено 8 305 новых случаев заражения за сутки. Таким образом, в Москве число новых случаев заболевания снижается второй день подряд.

Кроме того, за стуки от коронавируса вылечились 3 098 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 79 человек.

За прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом госпитализировано 1 656 человек. На ИВЛ находится 626 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня действие ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, в Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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