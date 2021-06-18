18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин с 21 июня отметил режим выходного дня. Указ опубликован на официал...

18 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом, в павильонах «Здоровая Москва» приос...