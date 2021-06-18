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Город (Москва и область)
18.06.2021, 10:48
Собянин продлил дополнительные ограничения в Москве до 29 июня
18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные коронавирусные ограничения до 29 июня, соответ...
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Город (Москва и область)
18.06.2021, 10:18
Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве
18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин с 21 июня отметил режим выходного дня. Указ опубликован на официал...
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Город (Москва и область)
18.06.2021, 10:14
Павильоны «Здоровая Москва» с 21 июня будут открыты только для вакцинации
18 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом, в павильонах «Здоровая Москва» приос...