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Город (Москва и область)     18.06.2021 10:03

Массовые мероприятия численностью более 1000 человек в Москве временно запрещены

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия численностью более 1000 человек в Москве временно запрещены. Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», - написал Собянин.

«Это означает, чтобы театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», - отметил мэр Москвы.

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели ухудшается. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения. Кроме того, Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

17 июня мэр Москвы заявил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в городе могут ввести временные, но жесткие ограничения.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

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