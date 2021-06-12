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Город (Москва и область)     12.06.2021 15:03

Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  Собянин  COVID-19 

12 июня. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 18 июня с сохранением заработной платы для работников», — написал Собянин на своем сайте.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням.

Оно не распространяется на  организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.

Какие еще ограничения введены в Москве.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  Собянин  COVID-19 

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