15:04 Мнения Собянин: мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах
15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
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12:26 Общество В 2021 году акцию "Бессмертный полк" очно проводить не будут
19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
14:23 Город (Москва и область) Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
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07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро