Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве

12 июня. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом.



«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 18 июня с сохранением заработной платы для работников», — написал Собянин на своем сайте.



Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням.



Оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.



Какие еще ограничения введены в Москве.