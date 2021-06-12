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Город (Москва и область)
12.06.2021, 19:37
В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
12 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с коронавирусом. Ка...
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Город (Москва и область)
12.06.2021, 17:55
Поликлиники и детские сады с 15 по 19 июня будут работать в обычном режиме
12 июня. Mossovetinfo.ru - Поликлиники и больницы, а также детские сады в Москве с 15 по 19 июня продолжат свою работу в об...
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Город (Москва и область)
12.06.2021, 17:06
Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
12 июня. Mossovetinfo.ru - Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным в субботу 12 июня ограничения по пандемии коронави...