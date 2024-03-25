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Город (Москва и область)     27.03.2024 09:30

Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

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Теги:  Crocus City Hall  Крокус  Крокус Сити Холл  теракт  помощь  Собянин 

27 марта — Mossovetinfo.ru —Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall: "огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание".

"В дни тяжёлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства.  Без преувеличения — на помощь пришёл весь город", - написал мэр.

Собянин также сообщил, что "почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле". 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта были отправлены на место трагедии".

"Врачи делают всё для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь", - сообщает мэр.

Также 110 социальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны.

"Полная ликвидация последствий теракта займёт ещё некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой", - написал Собянин.

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Теги: 
Crocus City Hall  Крокус  Крокус Сити Холл  теракт  помощь  Собянин 

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