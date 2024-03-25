Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

27 марта — Mossovetinfo.ru —Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall: "огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание".



"В дни тяжёлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства. Без преувеличения — на помощь пришёл весь город", - написал мэр.



Собянин также сообщил, что "почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле". 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта были отправлены на место трагедии".



"Врачи делают всё для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь", - сообщает мэр.



Также 110 социальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны.



"Полная ликвидация последствий теракта займёт ещё некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой", - написал Собянин.

