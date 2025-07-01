Утром в Сергиево-Посадском округе Подмосковья «зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников» - губернатор

4 июля — Mossovetinfo.ru — «Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников», сообщил в 7:50 мск в своем в телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Пострадали два человека:

— 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба;

— у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», - также сообщил губернатор.



По информации Воробьева, «Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет».



«На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения», также сообщил губернатор».



Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова в 5:55 мск сообщает в своем телеграм-канале: «Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка».



Также утром Ероханова сообщила об изменения в маршрутах транспорта, в графике работы соцучреждений в микрорайоне, о работе энергетиков по устранению повреждений.



В 7:28 мск Минобороны России в своем телеграм-канале сообщило: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 26 – над территорией Ростовской области,

▪️ 12 - над территорией Курской области,

▪️ 6 - над территорией Белгородской области,

▪️ 3 - над территорией Орловской области,

▪️ 1 – над территорией Липецкой области».



Фото: телеграм-канал главы Сергиево-Посадского округа