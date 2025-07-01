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Город (Москва и область)
04.07.2025, 08:57
Утром в Сергиево-Посадском округе Подмосковья «зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников» - губернатор
4 июля — Mossovetinfo.ru — «Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских бесп...
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Город (Москва и область)
01.07.2025, 14:05
С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)
1 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 июля 2025 года, в соответствии с распоряжением Правительства России, тарифы за услуги жил...
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Город (Москва и область)
01.07.2025, 08:41
До плюс 15 в Москве, дождь, штормовой ветер, ожидаются во вторник
1 июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве во вторник, дождь, штормовой вет...