26.03.2026 20:27

Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

26 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия» который будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» на участке бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне, сообщает пресс-служба Кремля на сайте президента

Перед началом церемонии Президент заслушал доклад генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой о результатах деятельности выставочного комплекса и его филиалов. Кроме того, глава государства осмотрел макет нового комплекса в Москве. Пояснения давал мэр города Сергей Собянин.

На церемонии также присутствовали первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Новый комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займёт участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство, интегрированное в городскую среду, будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг строения будет разбит ландшафтный парк. Для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии. Открытие Национального центра запланировано на 2029 год.

С генеральным директором Национального центра «Россия» Натальей Виртуозовой и мэром Москвы Сергеем Собяниным во время осмотра макета нового выставочного комплекса.

Фото: из альбома к материалу сайта президента России - с Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

x

