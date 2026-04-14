Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Останкинский районный суд города Москвы вынес приговор гендиректору коммерческой фирмы Тамояну Ишхану Романовичу, 1985 г.р., причастному к хищению бюджетных средств города Москвы в особо крупном размере выделенных на поставку товаров для строительства фортификационных сооружений в ЛНР, — сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«В результате проведённых УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Тамоян И.Р. при исполнении контракта по перевозке пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений на территории Луганской Народной Республики подписал и предоставил заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые содержали заведомо недостоверные сведения, завышающие объем выполненных работ на общую сумму более 30 млн рублей. Полученными после произведения оплаты денежными средствами предприниматель распорядился по своему усмотрению», - отмечается в сообщении.

Останкинский районный суд города Москвы признал Тамояна И.Р. виновным в инкриминируемом преступлении - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России) - и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что 6 апреля бывшего губернатора области Алексея Смирнова суд Курска признал виновным по двум эпизодам ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей по делу о взятках и хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Фото: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

