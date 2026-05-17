Происшествия     25.05.2026 13:29

Предотвращён теракт на заминированном газовозе «Аррхениус», прибывшем в порт Усть-Луга

25 мая — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией были обезврежены мины на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию, Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), - сообщила официальный представитель СК России С.Л. Петренко.

«По данным следствия, при заходе в порт Усть-Луга Ленинградской области газовоза «Аррхениус» произведен его досмотр. На корпусе танкера водолазами были обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины, заводского производства сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены.

Установлено, что судно вышло из порта Антверпен Королевства Бельгия для заправки в морском порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в порт Самсун Турецкой Республики. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты», - говорится в сообщении представителя СК РФ.

При этом в сообщении подчеркивается, что «по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах».

