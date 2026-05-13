17 мая — Mossovetinfo.ru — Падение обломков беспилотника зафиксировано на территории московского аэропорта Шереметьево, - сообщила пресс-служба аэропорта.
«На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА, обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов», отмечается в сообщении.
Также сообщается: пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, на месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности.
Ранее в Росавиации сообщали, что в аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся ночью для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме.
Минувшей ночью три человека погибли в Подмосковье при атаке дронов ВСУ
, начиная с 3 часов утра силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА
на столичный регион, сообщил утром 17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Москве ранено двенадцать человек, повреждено три дома при атаке БПЛА
, сообщил утром 17 мая мэр столицы Сергей Собянин. Также мэр отметил, что силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки, за последние сутки сбито больше 120 БПЛА. Позднее утром Собянин сообщил еще об отражение атаки еще 11 БПЛА
Минобороны России сообщило утром что в период с 22.00 16 мая до 7.00 17 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников
. Позднее Минобороны сообщило, что «семнадцатого мая в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30
украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, акватории Азовского моря».