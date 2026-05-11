В России     14.05.2026 14:53

Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

14 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в 13 мая принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей по их собственному желанию. Врио глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя Об отставках Гладкова и Богомаза сказал следующее:

- Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность: «Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства»;

- Претензий к их работе нет.

- Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед тем, как принять их отставки с губернаторских постов: «Конечно же, было общение, да».

- «Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, они были в постоянном контакте с главой государства».

14 мая стало известно, что. Центральная избирательная комиссия РФ передала вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от «Единой России» бывшему главе Брянской области Александру Богомазу и зарегистрировала его депутатом.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил ТАСС, что его представление в регионе пройдет в четверг, 14 мая.

Покинувший пост губернатора Белгородской области Гладков поблагодарил жителей за поддержку, выразил признательность всем, с кем работал на посту губернатора и пожелал победы.

Также Гладков выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку. Он подчеркнул, что принятые решения не только способствовали развитию Белгородской области, но и помогают региону достойно проходить испытания в условиях крайне сложной оперативной обстановки.

