Госдума назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в РФ

14 мая — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании 14 мая рассмотрела вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Решение принималось на конкурентной основе: в результате большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой (фракция «Справедливая Россия»). За нее проголосовал 301 депутат.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул: «Институт уполномоченного по правам человека — неотъемлемая часть нашей политической системы. Она сегодня проходит вызовы, сталкивается со сложностями, но мы видим, насколько она эффективна. И в этом огромная роль Президента. Именно он сделал все для того, чтобы работали институты».



Ранее в соответствии со статьей 155 Регламента ГД в Государственную Думу были внесены три кандидатуры на должность Уполномоченного. Фракция КПРФ выдвинула члена Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР — Первого заместителя Председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, фракция «Справедливая Россия» — Яну Лантратову, Председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатуру поддержала фракция «Единая Россия».



Состоялись выступления всех трех кандидатов, они ответили на вопросы депутатов.



В своем выступлении Яна Лантратова обозначила направления, которым будет уделять особое внимание в новой должности, отдельно обозначив важность взаимодействия с гражданским обществом.



«Отдельную задачу вижу в укреплении работы института с гражданским обществом. Вообще считаю, гражданское общество главной опорой. Считаю, что институт уполномоченного может стать площадкой для консолидации усилий НКО, межведомственного взаимодействия и координации. Третье направление – правовое просвещение. Это важное направление касается абсолютно всех категорий граждан, особенно уязвимых категорий, например, в период тотальной цифровизации. Особое внимание необходимо уделить профилактике экстремизма и деструктивных явлений в молодежной среде», – сказала она.



Государственная Дума поблагодарила за работу Татьяну Москалькову, которая занимала должность Уполномоченного по правам человека с 2016 года в течение двух сроков. Председатель ГД отметил, что ею проделана «важная и большая работа».



«Именно Татьяна Николаевна постаралась сделать все для того, чтобы во главе этой работы был человек и его проблемы. Она ушла от политизации», — сказал он. По словам Председателя ГД, количество обращений за то время, когда Татьяна Москалькова возглавляла институт Уполномоченного, выросло в три раза. «Это о чем говорит? Профессионал. И мы, депутаты, к ней обращались», — отметил Председатель ГД.



Вячеслав Володин выразил надежду, что новый Уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами. «Преемственность очень важна», — сказал он.



Накануне, 13 мая, состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В ходе встречи были подведены итоги 10 лет совместной работы, в результате которой была выстроена система государственной правозащиты, доказавшая свою состоятельность и эффективность.



Татьяна Москалькова отметила, что институт уполномоченных по правам человека активно помогает гражданам и соотечественникам восстанавливать свои права как внутри страны, так и за её пределами. В рамках обсуждения актуальных вопросов особое внимание было уделено защите прав участников специальной военной операции и членов их семей.



Уполномоченный подчеркнула важность соблюдения определённого алгоритма при работе с обращениями военнослужащих и их родных. Также было отмечено, что необходимо поддерживать участников СВО, нуждающихся в паллиативной помощи.