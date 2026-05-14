В мире     19.05.2026 06:58

Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

19 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин обратился к гражданам Китая и заявил, что рад в очередной раз посетить Поднебесную по приглашению своего «давнего доброго друга», председателя КНР Си Цзиньпина. Видео речи российского лидера размещено на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.

«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.

Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем», - сказал Путин.

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, - сообщила ранее пресс-служба Кремля.

