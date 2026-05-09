16.05.2026 12:55

Путин посетит КНР с официальным визитом 19–20 мая

16 мая — Mossovetinfo.ru — По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, - сообщила пресс-служба Кремля.

Поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Также Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Программой визита также предусмотрена встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

В пятницу, 15 мая, завершился официальный государственный визит Дональда Трампа в Китай. Многие западные СМИ отметили, что китайский и американский лидеры старались сохранять максимальное дружелюбие, даже затрагивая вопросы, по которым сохраняются разногласия, в числе таких вопросов ситуация вокруг Тайваня и Ирана. . CNN отметила, что Трамп возвращается из Китая без каких-либо подвижек в вопросе Ирана.

