Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

15 апреля — Mossovetinfo.ru — В письме, опубликованном Ватиканом во вторник Папа Римский Лев XIV предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании», - сообщает Reuters.



Первый Папа Римский из США, обращаясь к участникам встречи в Ватикане, посвященной использованию власти в демократических обществах, сказал, что демократия остается здоровой только тогда, когда в ее основе лежат нравственные ценности.



«Без этой основы демократия рискует превратиться либо в мажоритарную тиранию, либо в ширму для доминирования экономических и технологических элит», — говорится в письме Лео.

Письмо опубликовано через два дня после того, как президент США Дональд Трамп напал на понтифика в социальных сетях.



В тексте письма не упоминаются какие-либо государства. В письме Лев XIV заявил, что, согласно учению католической церкви, власть следует рассматривать не как самоцель, «а как средство, направленное на достижение общего блага».



В то же время СМИ отмечают, что напряженность в отношениях между Трампом и Ватиканом из-за Ирана нарастает.



В воскресенье вечером Трамп резко раскритиковал Папу Римского, назвав его «ужасным», после того как в последние недели Лев XIV все чаще выступал с критикой войны США и Израиля против Ирана.



В понедельник Лев XIV заявил агентству Reuters, что, несмотря на высказывания Трампа, он продолжит критиковать войну.



Накануне Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони после того, как она назвала неприемлемыми его высказывания о Папе Римском Льве XIV. В телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera Трамп назвал саму Мелони «неприемлемой» и сказал, что ошибался в ней, что шокирован ею.



«Это она (Мелони ред.) неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он Италию бы взорвал за две минуты, если бы у него была такая возможность», - сказал Трамп.



Трамп заявил что Италия не хочет быть вовлеченной в конфликт вокруг Ирана, «даже если получает нефть оттуда, и Америка очень важна для Италии». «Она (Мелони – ред.) думает, что Америка должна делать всю работу за нее», - подчеркнул Трамп.