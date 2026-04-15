Мнения     19.04.2026 17:12

Сверхзависимость от американского ИИ может породить ИИ-колониализм - Nikkei

Теги:  искусственный интеллект  ИИ  риски  безопасность  информация  утечка  ИИ-колониализм  мнения  эксперты  США  стратегия 

19 апреля — Mossovetinfo.ru — Господство США в области искусственного интеллекта может привести к новой формы колонизации, к ИИ-колониализму, полагают политики и эксперты, высказавшиеся на закрытой сессии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Nikkei.

ИИ-колониализм... относится, скорее, к опасности того, что страны, зависимые от разработанного в США искусственного интеллекта, могут усилить эту зависимость до такой степени, что останется малое количество альтернатив, что приведет к разрушению их переговорной позиции относительно американских корпораций, - говорится в сообщении.

Nikkei со ссылкой на экспертов отмечает три ключевые риска: экономический (плата за услуги иностранного ИИ ведет к оттоку капитала из страны), риск оттока ценной информации из стран-пользователей и риск вмешательства в дела со стороны государств, в которых зарегистрированы компании-разработчики ИИ.

Напомним, в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, существенно ограничивающий возможности штатов (регионов США - ред.) вводить собственные правила в отношении искусственного интеллекта (ИИ). Также штатам предписано пересмотреть правила в сфере ИИ, если они не соответствуют федеральным нормам. Указ опубликован на портале Белого дома.

В конце ноября 2025 года Трамп подписал указ о запуске миссии Генезис (Genesis)национальной инициативы, направленной на ускорение научных прорывов с использованием искусственного интеллекта. Миссия Генезис объединит мощь суперкомпьютеров национальных лабораторий и лучшие научные умы, чтобы преобразовать подход к научным исследованиям, отмечалось в пояснительных материалах.

x

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001