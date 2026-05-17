Московский омбудсмен Потяева покидает свою должность

25 мая — Mossovetinfo.ru — Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в Мосгордуму письменное заявление об отставке, в Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий столичного омбудсмена.



Потяева сообщила, что слагает с себя полномочия уполномоченного по правам человека в Москве и переходит на другую работу.



Потяева родилась 10 ноября 1950 года. Последние 12 лет занимала должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве, трижды назначалась постановлением Московской городской Думы на пятилетний срок на должность Уполномоченного. Последний раз Потяева была назначена на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве Постановление Московской городской Думы № 112 от 11.12.2024 года.