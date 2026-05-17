 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.05.2026 14:01

Московский омбудсмен Потяева покидает свою должность

Теги:  Уполномоченный по правам человека в Москве  омбудсмен  Потяева  отставка  Мосгордума 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в Мосгордуму письменное заявление об отставке, в Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий столичного омбудсмена.

Потяева сообщила, что слагает с себя полномочия уполномоченного по правам человека в Москве и переходит на другую работу.

Потяева родилась 10 ноября 1950 года. Последние 12 лет занимала должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве, трижды назначалась постановлением Московской городской Думы на пятилетний срок на должность Уполномоченного. Последний раз Потяева была назначена на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве Постановление Московской городской Думы № 112 от 11.12.2024 года.

