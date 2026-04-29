 
Актуальные темы: переговоры
В мире     09.05.2026 22:16

Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Кремль  9 мая  вопросы  брифинг  СМИ 

9 мая — Mossovetinfo.ru — Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин вечером 9 мая отвечая в Кремле на вопросы представителей средств массовой информации.

«Я думаю, что дело идет к завершению», - сказал Путин, говоря о российско-украинском конфликте.

Также Путин выразил надежду, что Россия и Европа все же восстановят отношения.

Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать наши отношения, - сказал президент России.

Также президент РФ Владимир Путин заявил что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России.

Стенограмма брифинга Путина публикуется на сайте Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Кремль  9 мая  вопросы  брифинг  СМИ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

18:25 Другое Список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы

09:33 Город (Москва и область) 16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая - Собянин

09:26 Город (Москва и область) 13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО ночью и утром 7 мая - Собянин

08:03 В мире Трамп приостанавливает операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Актуальные материалы

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

19:46 Город (Москва и область) Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru