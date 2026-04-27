Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

28 апреля — Mossovetinfo.ru — С 05:30 30 апреля до 01:00 9 мая не будет движения поездов между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии метро. Станция «Строгино» временно станет конечной. Движение возобновится в 05:30 9 мая. Об этом, по информации корреспондента ИА МОССОВЕТ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в адресной рассылке москвичам, проживающим в зоне работы указанного участка метро и » Арбатско-Покровской линии.



Также московские власти сообщают, что станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» будут закрыты.



Также в сообщении отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ и станциями Таганско-Краснопресненской линии.



Сообщается, что участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» временно закроют в связи со строительством тоннеля Рублёво-Архангельской линии.