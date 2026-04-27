Город (Москва и область)
28.04.2026, 19:46
Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая
28 апреля — Mossovetinfo.ru — С 05:30 30 апреля до 01:00 9 мая не будет движения поездов между станциями «Строгино» и «Пятни...
Город (Москва и область)
28.04.2026, 10:43
Перекрытия улиц в центре Москвы 29 апреля, 4 и 9 мая - справка, схема
28 апреля — Mossovetinfo.ru — 29 апреля, 4 и 9 мая некоторые улицы и набережные будут закрыты для транспорта, - сообщили ...
Город (Москва и область)
27.04.2026, 08:07
По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня
27 апреля — Mossovetinfo.ru — Северо-атлантический принес в столичный регион зимнюю погоду. По прогнозу синоптиков, ...