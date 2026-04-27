Город (Москва и область)     28.04.2026 19:46

Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

Теги:  Арбатско-Покровская линия  метро  участок  закрытие  Строгино  Мякинино  Волоколамская  Митино  Пятницкое шоссе  тоннель  строительство 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — С 05:30 30 апреля до 01:00 9 мая не будет движения поездов между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии метро. Станция «Строгино» временно станет конечной. Движение возобновится в 05:30 9 мая. Об этом, по информации корреспондента ИА МОССОВЕТ,   сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в адресной рассылке москвичам, проживающим в зоне работы указанного участка метро и » Арбатско-Покровской линии.

Также московские власти сообщают, что станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» будут закрыты.

Также в сообщении отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ и станциями Таганско-Краснопресненской линии.

Сообщается, что участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» временно закроют в связи со строительством тоннеля Рублёво-Архангельской линии.

Арбатско-Покровская линия  метро  участок  закрытие  Строгино  Мякинино  Волоколамская  Митино  Пятницкое шоссе  тоннель  строительство 

Другие материалы

Лента новостей

19:46 Город (Москва и область) Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

14:37 Происшествия 7 человек погибли, 13 пострадали на пожаре на севере Москвы

10:43 Город (Москва и область) Перекрытия улиц в центре Москвы 29 апреля, 4 и 9 мая - справка, схема

15:09 Власть Игорь Чайка возглавил Россотрудничество

08:07 Город (Москва и область) По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

Актуальные материалы

19:46 Город (Москва и область) Метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля до 9 мая

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

