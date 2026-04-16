 
Актуальные темы: переговоры
30.04.2026

Турция и Испания обсудили осудили захват в Средиземном море флотилии, направлявшейся в Газу

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
30 апреля — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью представители Глобальной флотилия «Сумуд», отправившаяся с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, сообщили, что 11 судов, блокированных израильскими военными кораблями в международных водах Средиземного моря у побережья Греции, полностью потеряли связь, а на камеры перед тем как прервалась связь, попали моменты, когда активисты на борту надели спасательные жилеты и ждали захвата. Представители флотилии заявили о нарушении норм международного права и обратились с экстренным призывом к мировой общественности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, в ходе которого стороны обсудили инцидент с флотилией «Глобальный Сумуд» в Средиземном море, сообщили в турецком МИД. Стороны отметили необходимость международной реакции «в отношении данного незаконного вмешательства».

«В ходе беседы было подчеркнуто, что незаконное вмешательство израильских сил в отношении флотилии «Глобальный Сумуд», находившейся в международных водах у берегов Крита, подвергло опасности жизни множества гражданских лиц разных национальностей и представляет собой нарушение международного права», — говорится в сообщении МИД Турции.

В среду в минобороны Израиля заявили о санкциях против кампании по сбору средств для гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов.

Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. «Весенняя миссия 2026» Глобального флота «Сумуд», цель которой — прорвать израильскую блокаду Газы и доставить туда гуманитарную помощь, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и 26 апреля вышла в Средиземное море.

Во время первой попытки «Глобального флота Сумуд» в сентябре 2025 года израильская армия незаконно остановила флот в международных водах Средиземного моря, силой поднялась на борт судов, задержала находящихся там волонтеров и доставила их в Израиль.


Карта места

Поделиться с друзьями: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru