30 апреля — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью представители Глобальной флотилия «Сумуд», отправившаяся с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, сообщили, что 11 судов, блокированных израильскими военными кораблями в международных водах Средиземного моря у побережья Греции, полностью потеряли связь, а на камеры перед тем как прервалась связь, попали моменты, когда активисты на борту надели спасательные жилеты и ждали захвата. Представители флотилии заявили о нарушении норм международного права и обратились с экстренным призывом к мировой общественности.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, в ходе которого стороны обсудили инцидент с флотилией «Глобальный Сумуд» в Средиземном море, сообщили в турецком МИД. Стороны отметили необходимость международной реакции «в отношении данного незаконного вмешательства».
«В ходе беседы было подчеркнуто, что незаконное вмешательство израильских сил в отношении флотилии «Глобальный Сумуд», находившейся в международных водах у берегов Крита, подвергло опасности жизни множества гражданских лиц разных национальностей и представляет собой нарушение международного права», — говорится в сообщении МИД Турции.
В среду в минобороны Израиля заявили о санкциях против кампании по сбору средств для гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов.
Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. «Весенняя миссия 2026» Глобального флота «Сумуд», цель которой — прорвать израильскую блокаду Газы и доставить туда гуманитарную помощь, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и 26 апреля вышла в Средиземное море.
Во время первой попытки «Глобального флота Сумуд» в сентябре 2025 года израильская армия незаконно остановила флот в международных водах Средиземного моря
, силой поднялась на борт судов, задержала находящихся там волонтеров и доставила их в Израиль.