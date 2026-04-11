16 апреля — Mossovetinfo.ru — По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), в марте банки выдали россиянам 110,16 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем, количество выдач выросло на 47%: в феврале было оформлено 75,17 тыс. кредитов на покупку авто. В годовом выражении количество выдач выросло на 33%: в марте 2025 г. банки выдали 82,52 тыс. автокредитов. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе ОКБ.



«Объём выдач автокредитов в марте составил 170,85 млрд руб. За месяц показатель вырос также на 47%: в феврале автокредитов было выдано на 116,31 млрд руб. В годовом выражении объём кредитования в сегменте вырос на 68%: в марте 2025 года банки выдали кредиты на 101,78 млрд руб.», - сообщает ОКБ.



Доля кредитов на покупку новых авто в марте составила 71% от общего , в феврале на новые машины приходилось 66% от общего количества, годом ранее доля новых машин в общем количестве и объёме выдач была равна 64%.



Сообщается, что средний чек автокредита в марте составил 1,55 млн рублей. При этом средняя сумма кредита на новые авто снизилась до 1,60 млн рублей (с 1,65 млн руб. в феврале), а на автомобили с пробегом подросла до 1,48 млн рублей (с 1,45 млн руб. месяцем ранее). В годовом выражении средний размер автокредита увеличился более чем на 300 тыс. рублей: в марте 2025 года он составлял 1,23 млн рублей.



Средний срок автокредита в марте был равен 70 мес. (5 лет 10 мес.), что на 1 мес. короче, чем в феврале. За год средний срок автокредита вырос на 5 мес.: в марте 2025 года он составлял 65 мес. (5 лет 5 мес.).



Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в марте 2026 года составила 19,96%. Для владельцев новых авто ПСК была 19,21%, тогда как для автомобилей с пробегом – 24,13%.



За I квартал 2026 года россияне оформили 249,77 тыс. автокредитов на общую сумму 384,44 млрд руб. Среднемесячный объём выдач составил 128,15 млрд рублей.



Самые крупные автокредиты выдавали в марте жителям Москвы – 2,07 млн руб., Московской обл. – 1,87 млн руб. и Ямало-Ненецкого АО – 1,81 млн руб. В марте в Москве выдано 8,48 тыс. автокредитов на 17,52 млрд руб. (по сравнению с февралём: кол-во +60%, объём +54%). В Москве средний срок автокредитования составил 62 мес. (5 лет 2 мес.).