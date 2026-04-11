 
Актуальные темы: переговоры
16.04.2026

Итоги автокредитования за март и I квартал 2026 года - ОКБ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
16 апреля — Mossovetinfo.ru — По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), в марте банки выдали россиянам 110,16 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем, количество выдач выросло на 47%: в феврале было оформлено 75,17 тыс. кредитов на покупку авто. В годовом выражении количество выдач выросло на 33%: в марте 2025 г. банки выдали 82,52 тыс. автокредитов. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе ОКБ.

«Объём выдач автокредитов в марте составил 170,85 млрд руб. За месяц показатель вырос также на 47%: в феврале автокредитов было выдано на 116,31 млрд руб. В годовом выражении объём кредитования в сегменте вырос на 68%: в марте 2025 года банки выдали кредиты на 101,78 млрд руб.», - сообщает ОКБ.

Доля кредитов на покупку новых авто в марте составила 71% от общего , в феврале на новые машины приходилось 66% от общего количества, годом ранее доля новых машин в общем количестве и объёме выдач была равна 64%.

Сообщается, что средний чек автокредита в марте составил 1,55 млн рублей. При этом средняя сумма кредита на новые авто снизилась до 1,60 млн рублей (с 1,65 млн руб. в феврале), а на автомобили с пробегом подросла до 1,48 млн рублей (с 1,45 млн руб. месяцем ранее). В годовом выражении средний размер автокредита увеличился более чем на 300 тыс. рублей: в марте 2025 года он составлял 1,23 млн рублей.

Средний срок автокредита в марте был равен 70 мес. (5 лет 10 мес.), что на 1 мес. короче, чем в феврале. За год средний срок автокредита вырос на 5 мес.: в марте 2025 года он составлял 65 мес. (5 лет 5 мес.).

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в марте 2026 года составила 19,96%. Для владельцев новых авто ПСК была 19,21%, тогда как для автомобилей с пробегом – 24,13%.

За I квартал 2026 года россияне оформили 249,77 тыс. автокредитов на общую сумму 384,44 млрд руб. Среднемесячный объём выдач составил 128,15 млрд рублей.

Самые крупные автокредиты выдавали в марте жителям Москвы – 2,07 млн руб., Московской обл. – 1,87 млн руб. и Ямало-Ненецкого АО – 1,81 млн руб. В марте в Москве выдано 8,48 тыс. автокредитов на 17,52 млрд руб. (по сравнению с февралём: кол-во +60%, объём +54%). В Москве средний срок автокредитования составил 62 мес. (5 лет 2 мес.).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:46 Другое Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

07:38 В мире Визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года — Лавров

18:12 Общество Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ девятого состава

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru