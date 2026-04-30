11 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп на этой неделе, с 13 по 15 мая, совершит государственный визит в Китай. Об этом сообщили в МИД КНР.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нанесет государственный визит в Китай с 13 по 15 мая», - сообщается в заявлении МИД КНР.

Первоначально визит президента США Дональда Трампа в Китай был запланирован сторонами с 31 марта по 2 апреля, однако по просьбе США из-за занятости Трампа конфликтом в Иране дата государственного визита была перенесена на середину мая.

Накануне, 10 мая, Трамп и Иран отвергли последние мирные предложения друг друга по урегулированию 10-недельного конфликта, в то время как обе стороны пытаются сохранить хрупкое перемирие, сообщило агентство Блумберг.

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана», — написал он в социальной сети, назвав его «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМ».

Цены на нефть выросли после того, как Трамп отклонил последнее предложение Ирана. Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 3,5 % и превысила 104 доллара за баррель, частично отыграв потери прошлой недели.

Ожидается, что на саммите в Пекине будут обсуждаться торговые соглашения по самолетам Boeing, соевым бобам и полупроводникам для искусственного интеллекта.

