14.05.2026 08:52

Госсекретарь США Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Теги:  НАТО  США  взаимоотношения  Рубио  госсекретарь  конфликт  Трамп 

14 мая — Mossovetinfo.ru — Отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам в период конфликта с Ираном ставит под сомнение целесообразность существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, — хотя главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение баз, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, — тогда в чем смысл альянса? Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят», — сказал Рубио.

Рубио полагает, что имеются «вполне законные вопросы» связанные с тем, как действовали во время конфликта с Ираном ряд стран НАТО, продемонстрировав игнорирование прав США на использование баз. «Тогда зачем мы там — только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы? Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов», — подчеркнул госсекретарь США.
 
1 апреля президент США Дональд Трамп заявил The Telegraph, что всерьез задумался о выходе США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана и это уже не подлежит пересмотру.

