 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     27.05.2026 12:59

Запретить криптомайнинг в Москве и области рекомендует Минэнерго

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  электроэнергия  дефицит  Собянин  майнинг  запрет 

27 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года рекомендовала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, сообщают РИА Новости

По итогам рекомендации комиссии правительство России должно выпустить распорядительный документ, - сказал замминистра отвечая на вопросы журналистов.

Вопрос запрета майнинга в Московском регионе рассматривался правкомиссией по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В свою очередь, инициатива по запрету майнинга в Курской области рассматривалась по предложению губернатора области Александра Хинштейна. В письме к министру энергетики Сергею Цивилеву в начале мая он попросил правкомиссию поддержать данный запрет в восьми районах Курской области, где потребителям не начисляется плата за потребленную электроэнергию. В письме пояснялось, что в регионе складывается сложная обстановка с бесперебойным энергоснабжением в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.

С 2024 года в России действует полноценное правовое регулирование майнинга криптовалют. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе добывать криптовалюту при условии регистрации в специальном реестре майнеров, который ведет ФНС. Физические лица могут заниматься майнингом без регистрации, но при этом должны соблюдать лимит энергопотребления — не более 6000 кВт·ч в месяц. Превышение лимита требует регистрации как предпринимателя.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  электроэнергия  дефицит  Собянин  майнинг  запрет 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:59 Город (Москва и область) Запретить криптомайнинг в Москве и области рекомендует Минэнерго

09:22 В мире Об угрозах безопасности при использовании зарубежных нейросетевых моделей заявил директор ФСБ

14:01 Город (Москва и область) Московский омбудсмен Потяева покидает свою должность

13:29 Происшествия Предотвращён теракт на заминированном газовозе «Аррхениус», прибывшем в порт Усть-Луга

13:03 Другое ЦБ РФ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru