Запретить криптомайнинг в Москве и области рекомендует Минэнерго

27 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года рекомендовала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, сообщают РИА Новости



По итогам рекомендации комиссии правительство России должно выпустить распорядительный документ, - сказал замминистра отвечая на вопросы журналистов.



Вопрос запрета майнинга в Московском регионе рассматривался правкомиссией по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В свою очередь, инициатива по запрету майнинга в Курской области рассматривалась по предложению губернатора области Александра Хинштейна. В письме к министру энергетики Сергею Цивилеву в начале мая он попросил правкомиссию поддержать данный запрет в восьми районах Курской области, где потребителям не начисляется плата за потребленную электроэнергию. В письме пояснялось, что в регионе складывается сложная обстановка с бесперебойным энергоснабжением в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры.



Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.



С 2024 года в России действует полноценное правовое регулирование майнинга криптовалют. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе добывать криптовалюту при условии регистрации в специальном реестре майнеров, который ведет ФНС. Физические лица могут заниматься майнингом без регистрации, но при этом должны соблюдать лимит энергопотребления — не более 6000 кВт·ч в месяц. Превышение лимита требует регистрации как предпринимателя.