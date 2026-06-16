До плюс 21, кратковременный дождь, ожидаются в столичном регионе 17 июня

17 июня — Mossovetinfo.ru — До 21 градуса тепла дождь, гроза, Облачная с прояснениями погода, ожидаются в Москве и области в среду, 17 июня, - сообщает Гидрометцентр России.



Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, – говорится в сообщении.



Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области до плюс 21 градуса.



В ночь на четверг ночная температура воздуха в Москве снизится до плюс 10 градусов, в Подмосковье - до отметки плюс 8 градусов.



Ветер юго-западный 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c



Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.