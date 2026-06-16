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17.06.2026, 06:43
До плюс 21, кратковременный дождь, ожидаются в столичном регионе 17 июня
17 июня — Mossovetinfo.ru — До 21 градуса тепла дождь, гроза, Облачная с прояснениями погода, ожидаются в Москве и обла...
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Город (Москва и область)
16.06.2026, 08:29
Мэр Москвы сообщил утром 16 июня о ликвидации уже 60 БПЛА, летевших на столицу
16 июня — Mossovetinfo.ru — Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщ...
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Город (Москва и область)
16.06.2026, 07:21
Мэр Москвы сообщил утром о ликвидации уже 20 БПЛА, летевших на столицу
16 июня — Mossovetinfo.ru — С 5:45 мск до 7:03 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджерах в нескольких сообщениях проин...