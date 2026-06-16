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Город (Москва и область)     17.06.2026 06:43

До плюс 21, кратковременный дождь, ожидаются в столичном регионе 17 июня

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

17 июня — Mossovetinfo.ru — До 21 градуса тепла дождь, гроза, Облачная с прояснениями погода, ожидаются в Москве и области в среду, 17 июня, - сообщает Гидрометцентр России.

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, – говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области до плюс 21 градуса.

В ночь на четверг ночная температура воздуха в Москве снизится до плюс 10 градусов, в Подмосковье - до отметки плюс 8 градусов.

Ветер юго-западный 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

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