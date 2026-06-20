В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом

26 июня — Mossovetinfo.ru — . Решение Apple удалить приложения VK из App Store связано со стремлением Запада ограничить развитие цифрового суверенитета России, что можно назвать моделью цифрового ГУЛАГа для неугодных сервисов, заявил РИА Новости на полях XIV Петербургского международного юридического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.



Накануне стало известно, что в четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке.



Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которых вытесняют отечественные приложения.