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Путин: на прочность системы влияет «насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии»
28 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 28 июня 2026 года принял участие в заседании XXIII съезда Всер...
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В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом
26 июня — Mossovetinfo.ru — . Решение Apple удалить приложения VK из App Store связано со стремлением Запада ограничить разви...
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Президент Польши объяснил почему он забрал орден Зеленского
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