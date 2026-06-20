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Мнения     28.06.2026 17:11

Путин: на прочность системы влияет «насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии»

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Теги:  выборы  система  прочность  безопасность  Путин  съезд  Единая Россия  СВО 

28 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 28 июня 2026 года принял участие в заседании XXIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», выступил на съезде, заявив, в том числе, что:

«Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия.

Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании наши парламентские партии, и прежде всего «Единая Россия».

Это высокая честь и огромная ответственность – заслужить статус партии-лидера, опоры современного Российского государства. Вновь подчеркну, что такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе. Люди, и вы это хорошо знаете, всё видят, знают, что сторонники «Единой России» никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счёт пустых, невыполнимых обещаний».

Также Путин в своем выступлении заявил, что западные элиты продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией и что безопасность России и ее граждан будет обеспечена.

Фото и цитата: пресс-служба Кремля

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Теги: 
выборы  система  прочность  безопасность  Путин  съезд  Единая Россия  СВО 

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