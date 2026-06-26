Такие представители власти России не нужны!

Это позорное заявление унижает весь наш народ, наших парней, воюющих на СВО.

Право на свободу выбора у нас есть и сохранится.

сказанная глупость делает предстоящие выборы интересными

3 июля — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ранее - Ветеран отряда специального назначения "Витязь", имеет право ношения крапового берета, ветеран боевых действий, в том числе, в 2022 –2025 годах – участник специальной военной операции России, в своем телеграм-канале t.me/RuslanTatarinovRT отреагировал на «позорное заявление» члена партии «Единая Россия» Олега Матвейчева - зампредседателя Комитета Госдумы, которое, по мнению Татаринова, «делает предстоящие выборы интересными». Также Татаринов подчеркнул, что «Это позорное заявление унижает весь наш народ, наших парней, воюющих на СВО».ИА «Моссовет» публикует полный текст сообщения Руслана Татаринова:«Правящая партия удивляет. Точнее - ее представители.Наш великий советский спортивный комментатор Николай Озеров как-то сгоряча воскликнул: «Такой хоккей нам не нужен». Так и глядя на заявление члена партии «Единая Россия» Олега- зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи,, понимаешь, что «ЕдинаяРоссия» работает не на объединение страны, а на разъединение.‼️Сергей Миронов прав: не надо ставить на одну доску предателя, бандеровца, убийцу, террориста, клоуна и наркомана с человеком, который сражается с фашиствующим Западом, а до этого вернул исторически принадлежавшие ей земли, разбазаренные его предшественниками. Страна сегодня вспомнила, что главные ее союзники — это армия и флот, а главный ориентир – традиционные духовные ценности.».Также напомним, что Президент России Владимирпринял участие в заседании XXIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», выступил на съезде,«Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия.Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании наши парламентские партии, и прежде всего «Единая Россия», - сказал Путин.Иллюстрация: телеграм-канал Руслана Татаринова t.me/RuslanTatarinovRT