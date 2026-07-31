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01.08.2026, 21:20
Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция
1 августа — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего...
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Город (Москва и область)
01.08.2026, 15:43
780 БПЛА сбиты на подлете к Москве в июле - Собянин
1 августа — Mossovetinfo.ru — По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в июле в сторону Московского региона летели...
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Город (Москва и область)
31.07.2026, 09:26
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные из-за жары
31 июля — Mossovetinfo.ru — В ближайшие выходные, 1–2 августа, в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодно...