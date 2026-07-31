Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция

1 августа — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичной полиции. Напомним, что это одна из сталинских высоток.

«Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации, сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в полиции.



В 20:46 Дептранс обратился к участникам Ночного велофестиваля и сообщил: «В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах».



В 20:58 Дептранс проинформировал, что Движение временно закрыто на ряде участков улиц в районе высотки на Кудринской площади, в том числе:



— Съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу.

— Съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок.

— Съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца.

— Съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.