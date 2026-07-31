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Город (Москва и область)     01.08.2026 21:20

Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция

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Теги:  Кудринская площадь  высотка  кафе  взрыв  погибшие  Дептранс  ночной велофестиваль  отмена 

1 августа — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичной полиции. Напомним, что это одна из сталинских высоток.
«Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации, сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в полиции.

В 20:46 Дептранс обратился к участникам Ночного велофестиваля и сообщил: «В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах».

В 20:58 Дептранс проинформировал, что Движение временно закрыто на ряде участков улиц в районе высотки на Кудринской площади, в том числе:

— Съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу.
— Съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок.
— Съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца.
— Съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

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Карта места

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Теги: 
Кудринская площадь  высотка  кафе  взрыв  погибшие  Дептранс  ночной велофестиваль  отмена 

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