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В России     01.08.2026 15:13

Теплоход «Росатома» затонул после «пиратской» атаки дронов

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Теги:  Янина  контейнеровоз  FESCO  Росатом  атака  ВСУ  пиратство 

1 августа — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью, после «пиратского» нападения в Черном море, в 130 милях от Новороссийска, двух дронов ВСУ на теплоход «Янина», мирный контейнеровоз затонул. произошло. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба Росатом со ссылкой на генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева. Судно принадлежит FESCO (входит в «Росатом»).

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», — сказал Алексей Лихачев.

«Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью!», — отметил Алексей Лихачев.

Фото и информация: сайт отраслевого издания госкорпорации «Росатом» strana-rosatom.ru/

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Теги: 
Янина  контейнеровоз  FESCO  Росатом  атака  ВСУ  пиратство 

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