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Город (Москва и область)     01.08.2026 15:43

780 БПЛА сбиты на подлете к Москве в июле - Собянин

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Теги:  Москва  беспилотники  атаки  июль  сводка  Собянин  ПВО  СВО 

1 августа — Mossovetinfo.ru — По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в июле в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников и 780 БПЛА из них были нейтрализованы на подлете к Москве.

«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 780 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», - сообщил мэр Москвы в своем «Макс»-канале в субботу.

Инфографика: скрин с видео на информканале мэра Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  беспилотники  атаки  июль  сводка  Собянин  ПВО  СВО 

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