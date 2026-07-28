780 БПЛА сбиты на подлете к Москве в июле - Собянин

1 августа — Mossovetinfo.ru — По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в июле в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников и 780 БПЛА из них были нейтрализованы на подлете к Москве.



«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 780 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», - сообщил мэр Москвы в своем «Макс»-канале в субботу.



Инфографика: скрин с видео на информканале мэра Москвы.