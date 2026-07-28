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Происшествия     31.07.2026 10:09

Задержан участник запрещенной терорганизаци «Артподготовка» - ФСБ

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Теги:  Артподготовка  запрещенная  террористическая  участник  задержание  ФСБ 

31 июля — Mossovetinfo.ru — ФСБ России во взаимодействии с СК России на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» (далее – терорганизация), собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам терорганизации в целях подрыва национальной безопасности страны», - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант дал признательные показания.

С 2022 года по настоящее время правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность 251 участника движения «Артподготовка» по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену.

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Теги: 
Артподготовка  запрещенная  террористическая  участник  задержание  ФСБ 

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