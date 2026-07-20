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От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор
28 июля — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку нескольких десятков беспилотники над терри...
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Город (Москва и область)
27.07.2026, 12:13
Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд
27 июля — Mossovetinfo.ru — Коллективные истцы — участники Архнадзора и присоединившиеся граждане – подали жалобу ...
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Город (Москва и область)
20.07.2026, 08:21
Два человека пострадали в Подмосковье в результате украинской атаки БПЛА – губернатор
20 июля — Mossovetinfo.ru — Два человека пострадали в Подмосковье в результате украинской атаки БПЛА, сообщил утром 2...