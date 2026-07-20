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Город (Москва и область)     28.07.2026 06:12

От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

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Теги:  БПЛА  ПВО  СВО  Москва  Московская область  губернатор  мэр  Воробьев  Собянин 

28 июля — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку нескольких десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, - сообщил губернатор Подмосковья. Он также сообщил о повреждении домов в разных локациях региона. В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщил что более 80 беспилотников летевших на Москву уничтожено рано утром 28 июля силами ПВО.

Собянин сообщил, что в 4:38 мск уничтожено 12 БПЛА, в 4:54 - 10 беспилотников; в 5:03 - 11 беспилотников; в 5:16 - 12 БПЛА, в 5:26 - 28 БПЛА; в 5:42 - беспилотников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 5:56 мск сообщил:

«Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион.

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Также в результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют возгорание.

В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было.

В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет.

Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать».

Около 6:10 мск утром 28 июля Росавиация сообщила, что ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Внуково» и сняты. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов.

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Теги: 
БПЛА  ПВО  СВО  Москва  Московская область  губернатор  мэр  Воробьев  Собянин 

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