По четырем критериям будут оценивать поведение в школах - Минпросвещения

15 августа — Mossovetinfo.ru — Оценка за поведение в школах будет ставиться с учетом 4 основных критериев, включающим 10 показателей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на замминистра Ольгу Колударову.



«По результатам апробации предыдущего года определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение", "недопустимое поведение". Оценивание проходит по четырем основным критериям, включающим десять показателей", - сообщили в Минобразовании.



Ольга Колударова обратила особое внимание на то, что оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания.



Отмечается, что по итогам проведенной в 2025/26 учебном году апробации оценки за поведение, которая проходила в 89 школах ряда субъектов РФ, с 1 сентября начинается введение оценки поведения учеников 2-8-х классов.



В Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам внесены изменения, закрепляющие возможность выставления оценок поведения и виды оценивания.



«Оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием. Поэтому наша задача – отработать утвержденную модель оценивания, понять ее ограничения и условия, при которых она улучшает школьный климат и повышает качество воспитательной работы», – подчеркнула Ольга Колударова.



Замминистра просвещения отметила, что главная цель оценки поведения заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ответственности.